Oto servisinde kedi kurtarma operasyonu Hatay'da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi, servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

Hatay'da bir cipin motor bölümüne sıkışan kedi, servis çalışanları tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fazıl Hatay, cipine binmek üzereyken, aracının motor bölümünden ses geldiğini fark etti. Motor kaputunu açan sürücü, içerisinde kedi olduğunu gördü. Önce kendi imkanları ile kediyi motor bölümünden çıkarmaya çalışan Hatay, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca aracını servise götürdü.

Servis çalışanları aracın bazı parçalarını sökerek, kediyi olduğu yerden çıkarmayı başardı.

Kedi, önce şaşkınlık içerisinde servis içerisinde koşmaya başlarken, daha sonra servis çalışanları kediyi güvenli yere bıraktı. - HATAY

Kaynak: İHA