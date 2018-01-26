Oto Sanayi Esnafından Kınalı Kuzulara Destek

Gaziantep'teki oto sanayi esnafı kepenk kapatıp, Afrin'deki Mehmetçik için dua ederek adak kesti. Çıraklar ise minarede Türk bayrağı dalgalandırdı

Gaziantep Oto Sanayi esnafları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kepenk kapattı. Abdülkadir Konukoğlu Cami'de cuma namazını kılan esnaf, namaz sonrası tekbirler getirdi. Mehmetçikler için dua eden esnaflar, sağ salim geri dönebilmeleri için 6 koyun kesti. Esnaflar, ellerinde Türk bayrağı ve zeytin dalları ile "Vatan sana canım feda. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şehitler için saygı duruşunda bulunan esnaf, İstiklal Marşı'nı okudu.

Çıraklar minareden Türk bayrağı dalgalandırdı

Cuma namazı için esnaflar camiye girerken, oto sanayide çalışan çıraklar ise Türk Bayrakları ve zeytin dallarıyla minareye çıktı. Burada 'Vatan sana canım feda' şeklinde sloganlar atan çocuklar, Türk bayraklarını dalgalandırarak asker ağabeylerine destek verdi.

Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspeoğlu, "Allah ordumuza, askerimiz ve güvenlik güçlerimizi korusun. Allah sizleri esirgesin. Her zaman ordumuzun yanındayız. Bu millete kimsenin gücü yetmez" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP