Oto pazarlarında düzenli dezenfeksiyon yapılacak Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla birlikte, oto pazarları, galeriler ve oto kiralamalar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

Kayseri İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararla birlikte, oto pazarları, galeriler ve oto kiralamalar düzenli aralıklarla dezenfekte edilecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, düzenleme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 16/ 07/ 2020 tarihinde saat 17: 00'da Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı "Korona virüs - Covid-19" hastalığına ilişkin olarak aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. 20.03.2020 tarihli ve 2020/7 nolu kararımızın 13.maddesi ile faaliyetlerine ara verilen oto pazarlarının giriş ve çıkışlarında el dezenfektanı kullanılması, pazarlara giriş yapacak kişilerin uygun şekilde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maskeli olmaları, araçların arasında en az 3 Metre mesafe olması, müşteri ve satış yapanların sosyal mesafe kuralına titizlikle riayet etmeleri, Pazar alanı içerisinde ve etrafında açıkta yiyecek/içecek satılmaması, araçların ve oto pazarlarının belirli aralıklarla dezenfeksiyon işleminin sağlanması şartlarına uyulması kadıyla tekrar açılmalarına, oto galerileri ve oto kiralama işletmelerinde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde bulunan "23.oto galeri ve oto kiralama işletmelerinde alınması gereken önlemler" başlıklı maddedeki hususların aynen uygulanmasına, tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir) ilgili kurumlar tarafından denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA