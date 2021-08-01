Oto pazarında araba çok alıcı yok
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Oto pazarında araba çok alıcı yok

Oto pazarında araba çok alıcı yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de kurulan ikinci el oto pazarında satıcı çok iken satışlarda durgunluk yaşanıyor.

Eskişehir'de kurulan ikinci el oto pazarında satıcı çok iken satışlarda durgunluk yaşanıyor.

Odunpazarı'nda bulunan açık oto pazarına araçlarını satışa getiren vatandaşlar, gerek pahalılık gerekse pandemi nedeniyle piyasada belirgin bir durgunluk yaşandığını dile getirdiler. Sabah 11'de ikinci el oto pazarına arabasını getiren Ferit Şenkan, arabaları soranların olduğunu fakat alıcı çıkmadığını belirtti. Fiyatların pahalı olmasından dolayı durgunluk olduğunu söyleyen Şenkan, "Araç fiyatlarını pahalı buldukları için piyasa biraz durgun. 90 model eski arabalara bile 35 bin lira fiyat çekiyorlar. Sabah 11'den beri buradayım sadece bir tane aracın satıldığını gördüm. Soran oluyor ama alan yok. Sabah oto pazarında daha çok araba vardı ama şu an biraz azaldı. Burada şu an en fazla 60 tane araç vardır" diye konuştu.

"Fiyatlar bu kadar yüksek olmasa daha çok araba satılır"

Sabah erken saatlerde arabasını satmak için ikinci el oto pazarına gelen Gürcan Akın ise, Kurban Bayramı öncesine göre yoğunluğun azaldığını dile getirdi. Fiyatların düşmesi sonrasında fazla arabanın satılabileceğini söyleyen Akın şu şekilde konuştu:

"Sabahtan beri buradayız. Birkaç tane arabanın satıldığını gördüm. Kurban Bayramı öncesi baya bir yoğundu. Ailesiyle tatile gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el arabalara baya bir talep gösterdi. Şimdi ise o yoğunluk azaldı. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasa daha çok araba satılır. Benim arabama da müşteri çıktı ama fiyat konusunda anlaşamadık." - ESKİŞEHİR

Oto pazarında araba çok alıcı yok
Oto pazarında araba çok alıcı yok
Oto pazarında araba çok alıcı yok
Oto pazarında araba çok alıcı yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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