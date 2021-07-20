Oto pazarı değil, kurban pazarı
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Oto pazarı değil, kurban pazarı

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Güncel

Oto pazarı değil, kurban pazarı Kurban kesmek isteyen binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Oto pazarı değil, kurban pazarı

Kurban kesmek isteyen binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

BURSA - Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi.

İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine akın etti. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisine giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak. Her kesimden 7'den 70'e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalarken, iş makinelerinin ise büyükbaş kurbanlıkları tek hamlede havaya kaldırdı. Bazı vatandaşların da elektrikli testere ile hayvanları parçaladı.

Son 3 bayramı korona virüs salgınından dolayı evlerinde geçiren vatandaşlar, bu bayrama kısıtlamasız girdi. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 saattir trafikte ilerlediklerini, bayram yoğunluğunun normal olduğunu dile getirerek herkesin Kurban Bayramı'nı kutladılar.

Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı
Oto pazarı değil, kurban pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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