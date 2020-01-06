Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti
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Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, oto lastik tamir atölyesi işleten Ahmet H. (46), iş yerinde kendini iple tavandaki kancaya asarak yaşamına son verdi.

06.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:07
Oto lastikçi, iş yerinde intihar etti

'in ilçesinde, oto lastik tamir atölyesi işleten Ahmet H. (46), iş yerinde kendini iple tavandaki kancaya asarak yaşamına son verdi.

Evli, 2 çocuk babası Ahmet H., Yeni Mahalle'deki Kiraz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde, saat 02.00 sıralarında, dükkanına müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tavana iple asılı olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Ahmet H.'nin intihar ettiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Ahmet H.'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis Ahmet H.'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.


Kaynak: DHA
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