Oto lastik dükkanından hırsızlık olayının şüphelisi İstanbul'da yakalandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oto lastik dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde oto lastik dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Orta Mahalle'de M.S'ye ait lastik dükkanından 123 lastiğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yerinin güvenlik kameraları ile KGYS kameralarında yaptıkları incelemede hırsızların kullandığı aracı ve plakasını tespit etti.

Araç plakasının çalıntı olduğunu ve görüntülere takılan kişinin B.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hırsızlık olayını H.A, A.A. ve A.A. ile gerçekleştirdiğini öne süren B.A'nın gösterdiği yerde çalınan lastiklerden 99'u bulunarak iş yeri sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A, adli kontrol şartıyla salıverilirken, 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA