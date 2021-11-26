Oto lastiği çalan şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto lastiği çalan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oto lastiği çalan şahıs tutuklandı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan oto lastik hırsızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan oto lastik hırsızı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Sümer Mahallesi Lale Sanayinde bir işyeri önünde tamir işlemi gören ve parçalanmış olarak açıkta duran kamyonun yaklaşık değeri 130.000 TL olan şase ve lastikleri çalındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli M.A. ve A.E.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada

Cezaevinden çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti! Anbean kamerada

 Kendisine bıçakla saldıran kocasını unutup gazetecinin üzerine yürüdü

Kendisine bıçakla saldıran kocasını unutup gazetecinin üzerine yürüdü

 Kan donduran anlar! Tartıştığı babasını sokak ortasında böyle bıçakladı

Kan donduran anlar! Tartıştığı babasını sokak ortasında böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title