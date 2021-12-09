Oto kurtarıcıdaki cinayette 2 tutuklama - Haberler
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Oto kurtarıcıdaki cinayette 2 tutuklama

Oto kurtarıcıdaki cinayette 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, sahibi olduğu oto kurtarıcının içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Cesur Delgezenli'nin (27) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

GAZİANTEP'te, sahibi olduğu oto kurtarıcının içinde otururken silahlı saldırıya uğrayan Cesur Delgezenli'nin (27) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Küsget Sanayi Sitesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, oto kurtarıcı firması sahibi Cesur Delgezenli, 27 ACR 372 plakalı kurtarıcının içinde otururken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Delgezenli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından, saldırıyı gerçekleştirenlerin H.D. ve B.A. olduğunu belirledi. Ekipler, kimliği saptanan şüphelileri, saklandıkları M.T.'nin evinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, emniyetteki sorgularında, aralarında para anlaşmazlığı bulunduğunu ve bu nedenle cinayet işlediklerini söyledikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. ve B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Oto kurtarıcıdaki cinayette 2 tutuklama

Oto kurtarıcıdaki cinayette 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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