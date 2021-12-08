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Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... GAZİANTEP'te Cesur Delgezenli (27), sahibi olduğu oto kurtarıcının içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te Cesur Delgezenli (27), sahibi olduğu oto kurtarıcının içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra, Küsget Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oto kurtarıcı firması sahibi Cesur Delgezenli, 27 ACR 372 plakalı kurtarıcının içinde otururken, kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermi, Delgezenli'nin kalbine isabet etti, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Delgezenli'yi ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Cesur Delgezenli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Son Dakika | OTO KURTARICI SAHİBİ, SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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