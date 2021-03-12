Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı
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Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı

12.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:46
Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan oto kurtarıcının şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kontrolden çıkan oto kurtarıcının şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bursa-Balıkesir yolu üzerinde Bursa istikametinin 65. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay T. idaresindeki 41 KF 736 plakalı oto kurtarıcısı Balıkesir'den Bursa istikametine seyri sırasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ayırıcıya çarparak üzerinde taşıdığı araçla birlikte devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Olcay T. olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı
Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı
Oto kurtarıcı kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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