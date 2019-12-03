Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

AĞIR YARALI, HASTANEDE ÖLDÜDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, tabancayla vurularak, ağır yaralanan Ahmet Ünal (57), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

03.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:55
Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

AĞIR YARALI, HASTANEDE ÖLDÜ

'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, tabancayla vurularak, ağır yaralanan (57), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kavgada tabancayla vurulup, yaralanan iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal'ın (33) ise hastanede tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

TESLİM OLDU

Öte yandan kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa E. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,


Kaynak: DHA
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