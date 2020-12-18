ÖTO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri anlaşması
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ÖTO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri anlaşması

18.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:18
ÖTO ile Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri anlaşması

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) ile Ziraat Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere imzalandı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) ile Ziraat Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere imzalandı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ile Ziraat Bankası İzmir 3. Bölge Yöneticisi Fatih Şahan, Ödemiş ve çevre ilçelerin banka şube yöneticileri oda binasında bir araya geldi. Taraflar arasında imzalanan protokol ile tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" başladı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirilmektedir. Anlaşma ile 'Tahsilat riskinin sıfıra indirilmesi' ve 'Esnek vade ve taksit imkanları ile daha fazla satış yapabilme imkanı' sağlamayı amaçlıyoruz" - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:19:06. #1.14#
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