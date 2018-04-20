Oto Hırsızlık Şüphelileri Cinayet Zanlısı Çıktı

İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün, cinayet zanlısı olarak arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sahte plakalı bir otomobili takibe aldı.

Lüks bir siteye giren otomobildeki şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Rıdvan E. (28), Ali Can Ş. (21) Serkan K. (19) ile Sami A'yı (19) yakaladı.

Evde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 sahte nüfus cüzdanı, çalıntı olduğu değerlendirilen ziynet eşyaları, kilit açmada kullanılan metal levha ile kontak anahtarı ele geçirildi.

Şüphelilerin kullandığı otomobilin, 22 Mart'ta Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde ikamet eden Serdar Ö.'nün evinden anahtarı alınarak çalındığı belirlendi.

Cinayet zanlısı olarak arandıkları belirlendi

Gözaltına alınan şüphelilerinden Rıdvan E, Ali Can Ş ve Serkan K.'nın, Küçükçekmece'de, 14 Aralık 2017'de, halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz'ün, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybettiği olayın zanlıları olduğu iddia edildi.

Açıkgöz'ün öldürüldüğü olaya ilişkin soruşturmada, haklarında "Kasten öldürme" suçundan arama kararı bulunan 3 şüphelinin adreslerinde ele geçirilen silahların seri numaralarının silindiği öğrenildi.

Silahların, olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için balistik incelemeye gönderildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hırsızlık ve "Kasten öldürme", diğeri de hırsızlık suçundan tutuklandı.