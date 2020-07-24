Oto hırsızlık çetesi çökertildi
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Oto hırsızlık çetesi çökertildi

- Oto hırsızlık çetesi çökertildi Gaziantep'te 10 günde 4 araç 4 motosiklet çalan hırsızlar yapılan operasyonla gözaltına alındı Gaziantep'te meydana gelen oto hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

24.07.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:21

- Oto hırsızlık çetesi çökertildi

Gaziantep'te 10 günde 4 araç 4 motosiklet çalan hırsızlar yapılan operasyonla gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te meydana gelen oto hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Olay, 13-23 Temmuz tarihleri arasında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece ve gündüz en sessiz saatlerinde sokaklarda dolaşıp ıssız alanlarda park halinde bulunan araçları ve motosikletleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarından tespit edildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan polisler eşzamanlı yaptıkları operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 araç ve 4 motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelisi olan 12 kişiden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan araç ve motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan araçların çalınma anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Oto hırsızlık çetesi çökertildi

Kaynak: İHA

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