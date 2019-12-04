: Oto hırsızlığı operasyonu

04.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:31

Konya'da düzenlenen operasyonda çeşitli marka ve modellerdeki çalıntı, hacizli ve yurt dışı kayıtlı araçları satmak üzere iş yerinde parçalara ayırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güveni kötüye kullanma yoluyla çalıntı olarak aranan çeşitli marka ve modellerdeki araçların parçalandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde arama yapan ekipler, İstanbul ve İzmir'den çalındığı tespit edilen 4 otomobil, yurt dışı kayıtlı 1 otomobil ve hacizli olarak aranan 2 otomobilin parçalara ayrıldığını ya da parçalanma aşamasında olduğunu belirledi.

Ekipler, iş yeri sahibi K.T.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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