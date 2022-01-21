/YENİDEN/ OTO HIRSIZLARININ YENİ YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL merkezli 5 ilde oto hırsızlarına yönelik operasyonda ikisi kadın 30 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerin birinde uzun namlulu bir silah, tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi. Polis motor ve şasi numaraları değiştirilen 30 araca el koydu. Soruşturma sonucunda şüphelilerin bazı olaylarda motor ve şase numaralarını değiştirdikleri araçları çalındı gibi gösterip sigortadan parasını aldıkları, otomobili ise yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.

3 AY İZLENDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullanılmayacak kadar hasarlı olan otomobilleri satın aldıkları, aynı aracın benzerini yurt dışından getirerek motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin daha sonra sanki hasarlı otomobili tamir ettirmiş gibi yaparak sattıkları belirlendi.

OTO HIRSIZLARININ YENI YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

30 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Polis şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 30 otomobile el koydu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.