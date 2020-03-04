Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
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Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Başkentte, düz kontak yöntemiyle otomobil çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

04.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:41
Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

Başkentte, düz kontak yöntemiyle otomobil çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şubesi Oto ekipleri, bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda 2 şüpheliyi çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.H. tutuklandı, yaşı küçük olan E.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı
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