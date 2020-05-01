Oto hırsızlarına operasyon: 6 gözaltı

Oto hırsızlarına operasyon: 6 gözaltı Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Oto hırsızlarına operasyon: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Son bir haftada dört otomobil ve iki motosiklet çalınma olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin mobese kameraları ile yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayına karışan 6 şüphelinin kimliğini belirledi.

Kimlikleri belirlenen 6 şüpheli yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulanması biten şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ve otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA