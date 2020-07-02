Oto hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı Gaziantep'te 7 otomobil ve bir motosikletin çalınması olayına ilişkin titiz çalışma sonrası kimlikleri belirlenen oto hırsızlarına operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te 7 otomobil ve bir motosikletin çalınması olayına ilişkin titiz çalışma sonrası kimlikleri belirlenen oto hırsızlarına operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu kimlikleri belirlenen hırsızlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev ve iş yerlerinde gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 12 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Camiden bakır çalan hırsız yakalandı

Olay Şahinbey ilçesinde Özdemir Bey Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caminin giriş kapısı üzerinde bulunan kaplama bakırın çalındığı ihbarı üzerine camiye gelen polisler yapılan incelenme sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. B.N.A. isimli şüpheli, ekipler tarafından aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.N.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA