Oto Hırsızları Yakayı Ele Verdi

Gaziantep'te oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, şahıslar yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre emniyet güçleri Gaziantep ve çevre illerde çalındığı tespit edilen araçların bulunmasına yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi yakaladı. Şahısların çaldıkları araçları parçalayarak satmaya çalıştıkları belirlenirken, operasyon sonrası ele geçirilen çalıntı araçlar ile çalıntı araçlara ait parçalar da sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP