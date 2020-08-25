Oto hırsızının yöntemi hayrete düşürdü Pendik, Kartal ve Tuzla'da park halindeki otomobillerin beyinlerini değiştirerek kolayca çalan hırsız yakalandı.

Pendik, Kartal ve Tuzla'da park halindeki otomobillerin beyinlerini değiştirerek kolayca çalan hırsız yakalandı. Otomobillerin çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen otomobil hırsızlığı olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından şüphelinin önce eşkali daha sonra kimliği tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

KULLANDIĞI YÖNTEM HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Ekiplerin çalışmaları, şüphelinin kendine hedef olarak belli marka ve modeldeki araçları seçtiği belirlendi. Şüphelinin bu araçların kaputlarını açtıktan sonra beyinlerini değiştirdiği ve daha sonra yanında getirdiği kontak anahtarıyla otomobilleri rahatlıkla çalıştırıp çaldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ, PENDİK'TE YAKALANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yoğun teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, Pendik, Kartal ve Tuzla'da meydana gelen 4 ayrı otomobil hırsızlığının şüphelisi olan Gökhan Y. (36), Pendik'te düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

SUÇ MAKİNESİ ZANLI TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Gökhan Y.'nin 43'ü Oto Hırsızlığı olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 59 adet kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir aracın yanına geldiği, önce kapısını bir şekilde açtığı, ardından içeriden kaputu kaldırdığı ve aracın beynini değiştirdiği görüldü. Görüntülerin devamında ise beyni değiştirilen otomobilin çalıştırılarak çalındığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA