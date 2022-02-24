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Oto hırsızı polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oto hırsızı polisten kaçamadı

Çorum'un İskilip ilçesinde, 9 ayrı otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çorum'un İskilip ilçesinde, 9 ayrı otomobilden hırsızlık yapan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede meydana gelen otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma bürosu amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucu, 9 ayrı otodan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen R.B.'yi otomobillerden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından zanlı hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM

Oto hırsızı polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, İskilip, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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