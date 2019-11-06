Oto hırsızı önce kameralara sonra jandarmaya yakalandı

06.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:11

İzmir'in Menderes ilçesinde sokak üzerindeki araçlardan hırsızlık yapan bir kişi yakalandı.



Olay, dün saat 07.45 sıralarında Gümüldür Mahallesi'nde bir sokakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre park halindeki araçlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan araştırmada A.G. isimli şahsın otomobilinden duble ekran, H.Ö. ve M.A. isimli şahısların araçlarından oto teyp çalındığı tespit etti. Hırsızlık olayını gerçekleştiren fail ya da faillerin yakalanması amacıyla yapılan araştırma ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.D. isimli şahıs cumhuriyet savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı. Zanlı yapılan sorguda hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Ele geçirilen malzemelerin muhafaza altına alınarak sahiplerine teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alınan H.D., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA