Oto hırsızı kamerada
otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
06.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:21
otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.
Gaziantep'in Şehitkamil İlçesinde bir otomobilin kapısını açarak hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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