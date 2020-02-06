Oto hırsızı kamerada
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Oto hırsızı kamerada

otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.

06.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:21
Oto hırsızı kamerada

otomobillere girerek hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı.


Gaziantep'in İlçesinde bir otomobilin kapısını açarak hırsızlık yapan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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