Oto hırsızı 3 şahıs yakalandı
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Oto hırsızı 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 3 kişi Gaziantep polisi tarafından yakalandı.

01.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:11
Oto hırsızı 3 şahıs yakalandı

'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 3 kişi Gaziantep polisi tarafından yakalandı.


Gaziantep Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 'de meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalanmış, Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.


Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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