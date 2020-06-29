Oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu Maltepe'de bir oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu.

Maltepe'de bir oto galeride, yasa dışı yollarla yurda getirilen 4 maymun bulundu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da bir oto galeride, nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda, 4 Makak cinsi maymun bulundu. Yapılan incelemede, maymunlardan birinin down sendromlu olduğu tespit edildi.

Maymunlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA