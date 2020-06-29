Oto galeride tutulan 'Makak' cinsi maymunlar, polis operasyonuyla kurtarıldı Oto galeride tutulan 'Makak' cinsi maymunlar, polis operasyonuyla kurtarıldı Maltepe'de oto galeriye yapılan operasyonda 1'i down sendromlu 4 maymun bulundu Maltepe'de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1'i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu.

Oto galeride tutulan 'Makak' cinsi maymunlar, polis operasyonuyla kurtarıldı

Maltepe'de oto galeriye yapılan operasyonda 1'i down sendromlu 4 maymun bulundu

İSTANBUL - Maltepe'de bir oto galeriye yapılan operasyonda, 1'i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken operasyonda 1 kişi yakalandı.

Maltepe'de 25 Haziran tarihinde bir oto galeride nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanların bulunduğu bilgisinin edinen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Oto galeriye yapılan operasyonda 1'i down sendromlu olan gümrük kaçağı 4 adet Makak cinsi maymun bulundu. Maymunlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" suçundan tahkikat devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA