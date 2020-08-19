HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı galericiler başvurularının 40 gündür yanıtlanmamasından dolayı sıkıntı yaşıyor.

Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor
19.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:56

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarına getirilen yetki belgesi düzenlemesinde bazı galericiler başvurularının 40 gündür yanıtlanmamasından dolayı sıkıntı yaşıyor. Yetki belgesine ulaşamayan galericiler düzenlemenin yürürlüğe gireceği 1 Eylül tarihinin yaklaşmasından ve yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından duyurulan ve resmi gazetede yayınlanan ikinci el araç satışına ilişkin düzenleme 1 Eylül'de yürürlüğe giriyor. 1 Eylül'ün yaklaşmasına rağmen düzenleme ile ilgili detayları öğrenmek isteyen bazı otomotiv satıcıları yetkililerden net bilgi alamamaktan yakınıyor. Yeni düzenleme ile otomotiv satıcılarının yetki belgesine sahip olmaları isteniyor. Bazı galericiler ise yetki belgesi için başvuru yaptıklarını fakat başvurularının cevaplanmamasından dolayı sorun yaşıyor.

"Başvurumuzu yaptık, yaklaşık 40 gün oldu"

Yeni düzenleme ile ilgili bazı konuların iyi anlaşılmadığını belirten ikinci el otomotiv satıcısı Bekir Alkılıç, "1 Eylül itibariyle araç satışına ilişkin yeni kararların yürürlüğe gireceği duyuruldu. Bu kanunun çıkış sebebi bu işi yapan vergi mükellefi kişilerin haklarını korumak ve onların güvenli ticaret yapmalarını sağlamak. Bir diğeri ise vatandaşların araç alırken daha güvenli ticaret yapmasını sağlamaktı. Araç alım satımlarının hukuki şekilde olmasını devletin kontrol etmesi gerekliydi. Bu konularla ilgili bir kanun çıkartıldı, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Fakat bu yürürlüğe girecek kanun tam olarak anlaşılmadı. Galericilerin birçoğu gerekli bilgileri öğrenebileceği kurumlara ulaşamıyor. Geçen yıl galericiler yeterlilik belgesi diye bir belge aldılar. Bu evrak ile araç satışı yapabileceğimizi söylediler. Şu anda ise satış yapılacağında yetki belgesinin de olması lazım diyorlar, noterde yetki belgesinin numarası soruluyor. Biz yetki belgesi alımı için başvurumuzu da yaptık yaklaşık 40 gün oldu. 1 Eylül'de yeni düzenleme yürürlüğe girecek, bilgi karmaşasının giderilmesini yetkililerden bekliyoruz" dedi.

"Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz"

Yeni düzenlemenin galericilere kolaylık sağlamasını beklediklerini de dile getiren Alkılıç, "Yeni düzenleme ile vergi mükellefi galericilerin yasalar sonucu işlerinin kolaylaşacağı öngörülüyordu. Şu an ise bir karmaşıklık söz konusu. Yetki belgesi için başvurduk, belirsizlik yaşanan konular hakkında bilgi almak istiyoruz ama hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Yetkililerin yeni düzenleme ile ilgili açıklama yapıp bu karışıklığın giderilmesini sağlamalı, bu durum galericiler üzerinde baskı oluşturuyor. Bilgi karmaşasının giderilip bu baskının otomotiv satıcıları üzerinden kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenlemenin anlaşılmayan bölümlerden birinin de ikinci el araç satışlarında alıcıya garanti verilmesi kısmı olduğuna değinen Alkılıç, "Sıfır araçlarda yetkili firma araçlara garanti veriyor. Araç bize satıldığında bir garantisi olmuyor. Biz tekrar bu aracı satacağımız zaman garantiyi neye göre vereceğiz. Bu konuların detaylı anlatılması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Ekonomi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı Yaşam
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Başka faillerin olduğu kanaatindeyiz
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Seyir halinde at yarışı oynayan taksi şoförü trafikten men edildi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ozan Güven Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Metin Oktay Süleyman Seba Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Oto galericiler yetki belgesi almaya çalışıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 15:05:46. #1.15#
title