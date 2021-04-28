Oto galericiler için yönetmelik değişti
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Oto galericiler için yönetmelik değişti

Oto galericiler için yönetmelik değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan oto galericilerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılarak, işletmelere 31 Temmuz'a kadar süre verildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan oto galericilerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılarak, işletmelere 31 Temmuz'a kadar süre verildi.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyeti yapan iş yerleri ile ilgili 9 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelikle ilgili değişiklikler yapıldı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce aranması gereken koşulları yeniden düzenledi. Yeni düzenlemelere göre taşınmaz ticareti, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, motorlu araç eksperleri, motorlu kara taşıtı kiralama yapan iş yerleri, eğlence yerleri ve enerji sanayii işyerlerine getirilen yeni yükümlülükleri tamamlama süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından duyuru yapıldı. Duyuruda,

konuyla ilgili olarak faaliyet gösteren iş yeri sahiplerinin ilgili evraklarını tamamlamak üzere İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

(Fehime Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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