Oto galerici silahlı saldırıda yaralandı

03.09.2019 16:01

ELAZIĞ'da, tartıştığı S.G. tarafından tabancayla vurulan oto galerici Mehmet Yılmaz, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerindeki oto galericiler sitesinde meydana geldi. Galerici Mehmet Yılmaz ile S.G. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G., yanındaki tabancayı çekip, Yılmaz'a ateş ederek vurdu. Mehmet Yılmaz kanlar içinde yere yığılırken, S.G. ise kaçtı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA