Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Oto galerici iş yerinde ölü bulundu

18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:24

SAMSUN'da oto galerici Ali Çiğiltepe (75), kaldığı iş yerinde sabah saatlerinde yanına giden oğlu tarafından ölü bulundu.

SAMSUN'da oto galerici Ali Çiğiltepe (75), kaldığı iş yerinde sabah saatlerinde yanına giden oğlu tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çiğiltepe'nin oğlu, babasından haber alamayınca iş yerine gitti. Oğlu, hafta sonları oto galeride kalan Çiğiltepe'yi yerde yatarken hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Çiğiltepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Galeriye gelerek incelemelerde bulunan halk sağlığı doktoru, Çiğiltepe'nin ölümünü şüpheli buldu. Bunun üzerine olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

?Çiğiltepe'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 


Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Nikol Paşinyan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Cem Yılmaz Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oto galerici iş yerinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 14:23:43. #1.15#
title