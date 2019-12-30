Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar (2)
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Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar (2)

8 TUTUKLAMAKocaeli'nde, 2 yılda, 12 ilde açtıkları oto galerilerle araçlarını satmak isteyen 400 kişiden vekaletname alarak, yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:56
Oto galeri açarak, 25 milyon liralık vurgun yaptılar (2)

8 TUTUKLAMA

Kocaeli'nde, 2 yılda, 12 ilde açtıkları oto galerilerle araçlarını satmak isteyen 400 kişiden vekaletname alarak, yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ş.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 


Kaynak: DHA
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