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Oto faresi polisten kaçamadı

Oto faresi polisten kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilden çaldığı akü ve plakaları gözüne kestirdiği arızalı araca takarak gasp eden hırsız, emniyetin onlarca kamerayı taramasının ardından yakalandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilden çaldığı akü ve plakaları gözüne kestirdiği arızalı araca takarak gasp eden hırsız, emniyetin onlarca kamerayı taramasının ardından yakalandı.

İlçe sanayi sitesinde akü arızası bulunan otomobile başka bir otomobilden söktüğü akü ve plakaları takarak çalan Semih M. (32), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Çok sayıda kamerayı inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisi şahsın Semih M. olduğunu belirledi. Şüpheliyi kısa zamanda yakalayan ekipler, Semih M.'nin çok sayıda ikametten de hırsızlık yaptığını tespit etti. Asayiş büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından işlediği suçları itiraf etti. Semih M. çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandı. - BURSA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafakemalpaşa, Asayiş Büro, Hisarcık, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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