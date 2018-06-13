Oto faresi polis kapanına yakalandı

Gaziantep'te 48 Ayrı otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te toplam 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisinin M.K isimli şahıs olduğu tespit ederek, operasyon düzenlendi. kıskıvrak yakalanan M.K'nin 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Öte yandan şahsın 10 Haziran 2018 günü Gaziantep 15 Temmuz Mahallesinde bir alışveriş mağazası yakınında meydana gelen oto hırsızlık olayına karışan C.B ise yine ayrı operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ev aramalarında, olaylarda çalmış oldukları 3 adet altın bilezik bulunarak ve sahiplerine teslim edildi. Şüpheli M.K'nın yapılan üst aramasında elde edilen bin 500 TL para ile hırsızlık olaylarında oto camlarını kırdığı cam kırma aparatına da el konuldu.

Şüpheli şahıslar M.K ile C.B haklarında yapılan yasal işlemler sonrası bugün adli makamlara sevk edildi.