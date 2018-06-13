Oto Faresi Polis Kapanına Yakalandı
Oto faresi polis kapanına yakalandı Gaziantep'te 48 Ayrı otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te toplam 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar...
Oto faresi polis kapanına yakalandı
Gaziantep'te 48 Ayrı otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te toplam 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisinin M.K isimli şahıs olduğu tespit ederek, operasyon düzenlendi. kıskıvrak yakalanan M.K'nin 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.
Öte yandan şahsın 10 Haziran 2018 günü Gaziantep 15 Temmuz Mahallesinde bir alışveriş mağazası yakınında meydana gelen oto hırsızlık olayına karışan C.B ise yine ayrı operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ev aramalarında, olaylarda çalmış oldukları 3 adet altın bilezik bulunarak ve sahiplerine teslim edildi. Şüpheli M.K'nın yapılan üst aramasında elde edilen bin 500 TL para ile hırsızlık olaylarında oto camlarını kırdığı cam kırma aparatına da el konuldu.
Şüpheli şahıslar M.K ile C.B haklarında yapılan yasal işlemler sonrası bugün adli makamlara sevk edildi.