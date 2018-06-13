Oto Faresi Kıskıvrak Yakalandı

Gaziantep'te 48 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, olay yeri ve teknik çalışmalar neticesinde olayların şüphelisinin M.K. isimli şahıs olduğu tespit ederek, operasyon düzenlendi. Kıskıvrak yakalanan M.K.'nın 48 ayrı otomobilden hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi.

Öte yandan, 10 Haziran 2018 günü Gaziantep 15 Temmuz Mahallesi'nde bir alışveriş mağazası yakınında meydana gelen oto hırsızlık olayına karışan C.B. de yakalanarak göz altına alındı.

Şüpheli şahısların yapılan ev aramalarında, olaylarda çalmış oldukları 3 adet altın bilezik bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüpheli M.K.'nın yapılan üst aramasında elde edilen bin 500 TL para ile hırsızlık olaylarında oto camlarını kırdığı cam kırma aparatına el konuldu.

Şüpheli M.K. ile C.B. haklarında yapılan yasal işlemler sonrası bugün adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP