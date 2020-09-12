Oto fareleri yakayı ele verdi
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Oto fareleri yakayı ele verdi

Kayseri polisi otolardan ve ikametlerden hırsızlık yapan 5 kişiyi titiz çalışma sonucu yakaladı.

Oto fareleri yakayı ele verdi
12.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:29

Kayseri polisi otolardan ve ikametlerden hırsızlık yapan 5 kişiyi titiz çalışma sonucu yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte farklı tarihlerde meydana gelen otodan bin Euro, 12 adet yüzük, bin 250 TL paranın çalınması, otodan birer adet pasaport, nüfus cüzdanı ile 8 adet gözlük çalınması olayı, otodan teyp, 4 adet jant ve lastiğinin çalınması olayı ile otodan 650 TL, bir adet cep telefonu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Veli I. (29), Figen U. (28), Raziye P. (50), Aysun P. (23) ve Özcan T.'yi (16) yakalayak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli 5 kişi adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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