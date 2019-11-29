Oto fareleri kıskıvrak yakalandı
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Oto fareleri kıskıvrak yakalandı

Karabük'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

29.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30
Oto fareleri kıskıvrak yakalandı

'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli, ekiplerince kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerinin H.G. (19) ve S.K. (17) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda evlerinde yapılan aramada oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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