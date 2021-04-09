Oto ekspertize kadın eli değdi
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Oto ekspertize kadın eli değdi

Carmedya.com - Haberler | Otomobil
Oto ekspertize kadın eli değdi

Otomobillere olan ilgisi, Aslı Gülboy’u oto ekspertiz sektöründe meslek sahibi yaptı.

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CARMEDYA.COM – Otomobillere olan ilgisi, Aslı Gülboy'u oto ekspertiz sektöründe meslek sahibi yaptı.

Gerekli eğitimleri aldıktan sonra Pilot Garage Ordu/Fatsa şubesinde oto ekspertiz uzmanı olarak göreve başlayan ve 1 yıldır Ordu halkının takdirini toplayan Gülboy; otomobillerin boya, kaporta, iç aksam kontrolü, elektronik arıza tespiti, mekanik kontrollerini gerçekleştiriyor.

Kadınların detaycı yaklaşımıyla oto ekspertiz sektöründe çok başarılı olabileceğini belirten Gülboy, eğitim alan her kadının oto ekspertiz sektöründe iş sahibi olabileceğini söylüyor. Türkiye genelinde 254 kadın çalışana sahip olan Pilot Garage, gelecekte kadın istihdamını artırmayı ve 2 katına çıkarmayı hedefliyor.

Ayrıca araç satın almayı düşünen herkesin, tanıdıklarından dahi araç alırken bağımsız ve tarafsız, TSE belgeli bir ekspertiz noktasında detaylı kontrolleri gerçekleştirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

"Türkiye'deki her şubemizde bir kadın çalışanımız var"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, Türkiye genelinde 254 kadın çalışana sahip olduklarını, gelecekte kadın istihdamını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Emre "Her şubemizde kesinlikle bir kadın çalışanımız var ve otomotiv sektöründe fırsat eşitliği yaratma çabamız kurulduğumuz ilk günden bu yana sürüyor. Kadınların, hayatın her alanında olduğu gibi, sektörde de aktif şekilde rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Tüm otomotiv dünyasına yeni fırsatlar yaratma noktasında tekrar çağrıda bulunuyoruz."dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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