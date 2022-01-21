Oto dolandırıcılığı yapan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde oto dolandırıcılığıyla ilgili yapılan eş zamanlı operasyonda 11 farklı adreste göz altına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde genellikle kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alıp, daha sonra gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri satışa sunan ve bu kapsamda 38 müştekiyi bu türle dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik olarak Didim merkezli operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında Didim merkez ile Aydın ve İzmir'de 11 farklı adrese gece yapılan eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli göz altına alındı. Operasyon kapsamında göz altına alınan Ö.A.' nın liderliğini yaptığı şüpheliler M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN