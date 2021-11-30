Oto'dan 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Oto'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne atanan Birdal Öztürk'e 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Öztürk'e başarılar diledi.

Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu, ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Yıkıcı ile Kayakla Atlama Alt Yapı Antrenörü Mustafa Öztaşyonar da ziyarette hazır bulundu.

Yapılan ziyarette Kayakla Atlama Kuleleri rampalarında yapılan çalışmalar ile Kandilli Kayak Merkezi pistlerinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Ayrıca Kayakla Atlama Kulelerinde gerçekleştirilecek olan projeler ile Kandilli Kayak Merkezi'nde yapılacak olan Uluslararası yarışların takvimi görüşüldü.

Palandöken Kayak Merkezinde Aralık ayı içinde yapılacak olan alp disiplini uluslararası yarışlar içinde görüş alış verişinde bulunuldu. - ERZURUM

Oto'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

Oto'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title