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ÖTO'dan bir coğrafi işaret daha

'Bozdağ Kestane Şekeri' coğrafi işareti, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) bünyesine geçti.

ÖTO'dan bir coğrafi işaret daha
08.07.2020 17:24 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:28

'Bozdağ Kestane Şekeri' coğrafi işareti, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) bünyesine geçti.

ÖTO, 'Bozdağ Kestane Şekeri' coğrafi işaretinin oda bünyesine geçmesiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, coğrafi işaret ve garanti markaya verilen önemi vurgulayarak, "Ödemiş'te uzun senelerdir kestane hammadde olarak işlenip satılmaktadır. Kestane şekeri üretiminde kullanılan kestanelerin çok büyük bir kısmı Ödemiş ve çevresinde üretilmektedir. Ödemiş'te yıllık ortalama 15 bin ton, Kiraz'da bin 925 ton, Beydağ'da da bin 500 ton olmak üzere bölgemizde toplam 18 bin 425 ton kestane üretimi gerçekleşmektedir. Bu üretim kapasitesi Türkiye genelindeki 75 bin 655 ton kestane üretiminin yüzde 25'ini oluşturuyor. İzmir özelinde kestane üretimine baktığımızda 29 bin 470 tonluk üretim görüyoruz. Bölgemiz rakamları ile de bu üretimin yüzde 62'si gibi önemli bir oranını oluşturuyor. Ödemiş'te 1999 yılında coğrafi işaret tescil belgesi almak için ilk müracaatı Bozdağ'da bir şirketin yaptığını belirten Eriş, "Türk Patent Enstitüsünün incelemeleri sonucunda, aynı yıl 25 Aralık'ta Resmi Gazete 'de yayımlanıp 25 Aralık 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu belge firmaya verilmiştir. Bu belge ile kestane şekeri kestanesinin hammaddesinin ana vatanının Ödemiş olduğunu tescillenmiş oldu. Bu önemli adımdan sonra firmanın tescili devam ettirme görevini odamıza uygun görmesi nedeni ile Ödemiş Ticaret Odası olarak devreye girdik. 11 Kasım 2019 tarihi itibariyle işlemlerimizi tamamlayarak tescilini resmi olarak devam ettirmek adına başvurumuzu tamamladık" diye konuştu. Oda olarak coğrafi işaret ve garanti marka başvurularına çok önem verdiklerini ifade eden Eriş, "Ödemiş'imiz değerlerini tüm Türkiye ye tescilli şekliyle duyurmayı görev edinmiş durumdayız. Bu bilinç ile gerçekleştirdiğimiz işlemler ve başvurular devam edecektir" sözlerine yer verdi.

"Tescilin devrini uygun bulduk"

Kestane şekeri üreticisi Ender Özcan da, "Çok uzun yıllardır Ödemiş kestane şekerinin coğrafi işaretini devam ettiriyoruz. Bundan sonraki dönemde de coğrafi işaretin gereklerini Ödemiş Ticaret Odasının devam ettirmesi için görüşmeler gerçekleştirdik. Ödemiş Ticaret Odasının işlemler ile yakından ilgilendiğini ve sahip çıktığını bildiğimiz için tescilin devrini uygun bulduk. Kestanenin geçmişten bugüne ilçemizde önemli ölçüde yetişmesi ve ana vatanı olması nedeniyle coğrafi işareti bu bölgede kalması gerekir. Bu sorumluluk bilinci ile Ödemiş Ticaret Odasının gerekli özveri ile çalışmaları devam ettireceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Toplantıya Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Güllü ve Şevket Şanlı ile kestane şekeri üreticisi Ender Özcan katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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