Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu
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Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil camı taşıyan tır devrildi.

03.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:36
Oto camı yüklü tır devrildi, şehirlerarası yolda uzun araç kuyrukları oluştu

'nın ilçesinde otomobil camı taşıyan tır devrildi. Kaza sebebiyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza saat 14.30 sıralarında Yalova-Bursa kara yolunda meydana geldi. İzmit'teki bir fabrikadan yüklediği otomobil camlarını Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan 34 ZTY 87 plakalı tır, Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, tırın kasasında bulunan otomobil camları ise yol kenarına saçıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi-Bursa kara yolunda bir şerit kapatılırken, devrilen tırın üzerindeki malzemeler ve tırın kaldırılması sırasında uzun araç kuyrukları oluştu. Kara yolu malzemelerin temizlenmesiyle tekrar açıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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