Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi - Haber
Merkezefendi, Türkiye, Denizli, Cam

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi İşlem yapılacak otomobiller önce dezenfekte ediliyor, sonra içeriye alınıyor Denizli'de oto cam işi yapan bir firma, cam değişikliği için gelen müşterilerin araçlarını dezenfekte etmeden içeriye almıyor.

22.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:03
Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

İşlem yapılacak otomobiller önce dezenfekte ediliyor, sonra içeriye alınıyor

DENİZLİ - Denizli'de oto cam işi yapan bir firma, cam değişikliği için gelen müşterilerin araçlarını dezenfekte etmeden içeriye almıyor. Hem çalışanların, hem de müşterilerin sağlığı için cam taktıkları araçları işlemden önce dezenfekte eden firmanın uygulaması beğeni topluyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde faaliyet gösteren Uğurlu Oto Cam Dmn Market korona virüse karşı önlemlerini arttırdı. Otomobillerin cam değişimlerini ve film çekme işlemlerini yapan firma,

yıl başında Çin'in Wuhan şehrinde baş gösteren ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından firmaya gelen araçların iç ve dış kısımlarını dezenfekte etmeye başladı. İşlemler için iş yerine gelen araçlar, önce dışarıda dezenfekte ediliyor. Yapılan işlemin ardından araç, dükkanın içine sokularak işlemi gerçekleştiriliyor. Yapılan işlemden memnun kalanlar ise müşteriler oldu. Firma bu sayede virüse karşı hem çalışanları hem de müşterileri için önlem alarak örnek bir uygulamaya imza attı.

"Salgınla mücadele kapsamında herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmek zorunda"

Alınan önlemler ile ilgili açıklamalarda bulunan firma sahibi Tuncay Yılmaz, virüse karşı mücadelede temizliğin önemli olduğunu ve kendilerinin de bu yüzden böyle bir uygulama yaptıklarını dile getirdi. Yılmaz, "Bu salgınla mücadele kapsamında herkes üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmek zorunda. Herkes evinin önünü temizlerse mahallemiz temiz olur felsefesiyle hareket ediyoruz. Biz, üzerimize düşen bilgilendirme ve uygulama işlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu maksatla her gün geldiğimizde iş yerimizi komple dezenfekte ettiğimiz gibi iş yerimize gerek cam değişimi için gerek cam film uygulaması için gelen müşterilerimizin iç ve dış dezenfektasyonunu yaptıktan sonra servisimize alıyoruz" dedi.

"Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz"

Müşterilerin uygulamadan gayet memnun olduklarını dile getiren Yılmaz, tehlike geçene kadar gerekli tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini aktardı. Yılmaz, "Bu işler bittikten sonra da en son yine dezenfektasyon yapıp aracı müşterimize teslim ediyoruz. Burada bana bir şey olmaz felsefesiyle yaklaşmak hakikaten bu iş için en büyük handikap olduğunu düşünüyorum çünkü bu mantıkla yaklaşan birçok ülkede şu anda neyle karşı karşıya kaldığı görünüyor. O nedenle biz elimizden geldiği kadar teknik ve bilimsel çalışma yapan kişilerden de destek alarak bununla alakalı her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Müşterilerimiz bunu gördüğünde mutlu da oluyorlar tabii ki bu uygulamadan" diye konuştu.

"Arabanın dışından da virüs, mikrop bulaşıyor"

Otomobiline cam değişikliği için firmaya gelen Gökhan Ersoy isimli müşteri ise uygulamayı görünce önce şaşırdığını ve memnun kaldığını dile getirdi. Dezenfekte uygulamasının kendileri için önemli olduğuna işaret eden Ersoy, "Korona virüsten dolayı ülkemizde çok büyük önlemler göz önüne alınıyor. Hepsinden de zaten memnunuz. Buraya da sabah, otomobilde cam çatlağı vardı, aracımın cam değişikliği için geldiğimizde önce aracımın anahtarını alıp kendileri içeriye girip, önce dezenfektasyon yaptılar. Daha sonra arabamızı içeriye aldılar ve yine cam değişikliği esnasında dezenfektasyon işlemleri yapıldı. Biz bu uygulamadan çok memnunuz. Arabanın dışından da virüs, mikrop bulaşıyor. içinde de var, firmadan, bu yapılan işlemlerden çok memnunuz. Türkiye ve Denizli'deki firmalara önerimizdir. Temizlik hat safhada olmalı. Arabalar da bundan dolayı virüsü çok alıyor. Bu özveriden dolayı Denizli halkı adına öncelikle firmaya teşekkür ederiz."

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı Haber
Virüsü yenip evine dönen kadın, günler sonra gelen faturayla yıkıldı
Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın Haber
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Haber
Gece yarısı sessizce geldiler! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haber
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor Haber
Koronavirüsün tedavisinde kullanılacak! 6 gün içinde ayağa kaldırılıyor
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Ece Vahapoğlu, iç çamaşırıyla poz veren Duygu Özaslan'ı takipten çıkardı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi hayatını kaybetti
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü, 'Virüs gençleri etkilemiyor' tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Dünya Sağlık Örgütü, "Virüs gençleri etkilemiyor" tezini çürüttü: Ölebilirsiniz!
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Seda Akgül Muhterem Nur
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla İtalya Twitter Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: Oto camcıdan örnek 'korona' önlemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 13:10:01. #1.14#
title