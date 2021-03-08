ÖTO Başkanı Eriş'ten Bakan Pakdemirli'ye kuraklık raporu

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Başta kuraklık olmak üzere bölgemizin sorunlarını ilettik" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığı görüşmeyle ilgili, "Başta kuraklık olmak üzere bölgemizin sorunlarını ilettik" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşme gerçekleştirdi. Başkan Rıfat Eriş, Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 26. Dönem Milletvekili Necip Kalkan ve İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "İzmir Ticaret Odasında meydana gelen görüşmede ağırlıklı olarak üyelerimizin taleplerini bakanımıza ilettik" şeklinde konuştu.

Eriş, geçtiğimiz hafta yaptığı ziyaretlerle ilgili şunları söyledi:

"Küçük Menderes Havzasındaki kuraklık sorununa ilişkin bir rapor sunduk. Raporda bölgemizin ekonomik faaliyetleri ve suyun tüketim potansiyellerinin değerlendirilmesi ile olası kuraklık sorunlarını aktardık. Önceliğimiz her zaman üyelerimizin ve bölgemizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi ilgili mercilere iletmektir. Bu konuda gerekli raporlarımız ve çalışmalarımızı sunarak bölgemiz bilgilerini aktarıyoruz. Bu vesile ile bakanımız Bekir Pakdemirli ile bir araya gelmiş olmaktan dolayı çok memnunum. Bakanımız ile görüşmemize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederim."

Eriş, görüşme sonunda Bakan Pakdemirli'nin kendisine iletilen çalışmalar hakkında gerekli incelemeleri yaptıracağını söylediğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı