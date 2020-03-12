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Türkiye, Ödemiş, Ekonomi

ÖTO Başkanı Eriş: "Patates ithalatı yapılmaması gerekir"

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, patatesle ilgili ithalata dikkat çekerek, "Türkiye'de patates ithalatı yapılmaması gerekir. İthalat hiçbir zaman yapılmazsa 6 ay gibi kısa bir sürede patates üretimi arz talep dengesini dengeler seviyeye gelir" dedi.

12.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:45
ÖTO Başkanı Eriş:

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, patatesle ilgili ithalata dikkat çekerek, "Türkiye'de patates ithalatı yapılmaması gerekir. İthalat hiçbir zaman yapılmazsa 6 ay gibi kısa bir sürede patates üretimi arz talep dengesini dengeler seviyeye gelir" dedi.


Ödemiş ilçesi, patates üretimi konusunda bölgenin lider kentlerinden birisi olarak biliniyor. Bölgede üretim son yıllarda azalırken, bu durum arz-talep dengesi olarak gösteriliyor. Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de, patates ithalatına dikkat çekerek, ithalatın yapılmaması gerektiğini ifade etti.


Eriş, "Patateste ithalat yapıldığı dönemlerde, tarlada ürünü olan üreticiler kendi patateslerini piyasanın altında bir fiyata satmak zorunda kalıyor" diyen Eriş, "Patates üretimi zaten maliyetli olduğundan bu sefer üretici maliyetin altındaki satışlarla karşılaştığında bir sonraki sene için üretim yapamaz hale geliyor. Patates üretimi ilkime göre farklı zamanlarda farklı bölgelerde yapılıyor. Patates ithal edildiğinde hangi bölgede patates hasadı yapılıyorsa o bölgede fiyatlarda aşırı düşmeye neden oluyor. Bir sondaki hasat yapılacak olan yerde bir önceki hasadın fiyatının kötü olması nedeniyle ekim alanlarında daralma yaşanıyor" dedi.


"Maalesef dışa bağımlılık meydana geliyor"


Rıfat Eriş, şöyle devam etti:


"Bu kısır döngü içerisinde patateste üretim alanlarının azalmasına bağlı olarak maalesef dışa bağımlılık meydana geliyor. Oysaki ithalat hiçbir zaman yapılmazsa 6 ay gibi kısa bir sürede patates üretimi arz talep dengesini dengeler seviyeye gelir. Belki bir iki ay patates fiyatı yüksek olabilir; ama o da çiftçimizin kazanması gereken hasılattır. Bir sonraki hasat zamanında fazla ekime neden olacağı için de bir sonraki dönemde de üretici ucuza patatesi satmak zorunda kalır. Böylelikle biz de hiçbir zaman ithalata bağlı bir ülke olmayız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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