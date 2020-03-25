SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ÖTO Başkanı Eriş: "Krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz" - Ekonomi
Ödemiş, Ekonomi

ÖTO Başkanı Eriş: "Krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz"

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, tüm dünyayı saran korona virüsü salgını ile ilgili ekonomik göstergelerin olumsuz olduğunu; fakat ilçe olarak bundan en az hasarla çıkmayı planladıklarını söyledi.

25.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:45
ÖTO Başkanı Eriş:

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, tüm dünyayı saran korona virüsü salgını ile ilgili ekonomik göstergelerin olumsuz olduğunu; fakat ilçe olarak bundan en az hasarla çıkmayı planladıklarını söyledi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, korona virüsü salgının ciddiye alınması gerektiğini ifade etti. Eriş, uzmanlara kulak verilmesi gerektiğini kaydederek, "Bizler sadece ekonomik olarak yapılan ve yapılması gereken adımlar konusunda üyelerimize ve ülke ticaretine destek olmalıyız ve bunu da içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde yerine getirmeye çalışmalıyız. İçerisinde bulunduğumuz durum tam bir belirsizliği içeriyor. Hastalığı tanımıyoruz, ne kadar uzun süreceğini ve ne kadar etkili olacağını da net olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz konu bu salgın tüm dünyada ticaret hayatını olumsuz etkiliyor ve ticari davranışlar konusunda da zamanla farklılık oluşturabilir; yani daha az insanla daha teknolojik alt yapılar kullanmanın önemini görmüş olduk" dedi.

"Tarım ve hayvancılığın çok üst seviyede olduğu bir ilçedeyiz"

Rıfat Eriş, Ödemiş ilçesiyle ilgili, "Sektörde krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz" diyerek, "Sektörler olarak değerlendirirsek bu hastalık özellikle gıda sektörünün, tarımın ve hayvancılığın önemini net olarak ortaya çıkardı. Gıda sektörü hastalık ortaya çıktıktan sonra kendi içerisinde çok hızlı bir büyüme elde etti. Bunun yanında temizlik, dezenfeksiyon sektörü de gelişti; ancak diğer sektörler özellikle turizm, tekstil başta olmak üzere bu krizden çok olumsuz etkilendi. Ödemiş'i ele alırsak, tarım ve hayvancılığın çok üst seviyede olduğu bir ilçedeyiz. Dolayısıyla sektörde krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz. Ödemiş Ticaret Odası olarak ekonominin daha iyi ilerlemesi ve işlemesi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nefes kredisi kısa bir süre sonra yeniden başlayacak. TOBB'un, Ticaret Bakanlığının ve bankaların aldığı birçok önlemi sosyal medyada SMS yoluyla üyelerimize duyuruyoruz; ancak değişen şartlara göre sürekli yeni bilgiler geliyor. Bu bilgilerin de takipçisi olacağız. Yine üyelerimize duyurmak için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız" şeklinde konuştu.

Eriş, şöyle devam etti:

"Özellikle üyelerimize hatırlatmak istediğim önemli bir konu daha var; oda 3 sene öncesinden teknik altyapısını kurduğu sistem ile odamıza gelmeden her türlü belgeyi e-imzalı olarak alabiliyorlar. Bu noktada daha az kişi ile temas etme adına her türlü belgeyi 24 saat boyunca internet sitemizden alabilirler. Unutmamamız gereken çok önemli bir konu var ki; o da belki birkaç ay sonra bütün ekonomik sistem rayına oturacak. Su anda yapmamız gereken bu süreçte sağlığımızı önemseyip, insanlarla temas etmemek ve kişisel olarak izolasyonu sağlamak, olabildiğince az kişi ile temas etmek çok önemli. Bir kişi dahi yüzlerce kişiyi enfekte edebiliyor, bunu unutmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim ve bağışık sistemimizi güçlendirelim." - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar Ekonomi
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı Ekonomi
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı Ekonomi
Koronavirüs domatesi de vurdu! Dış piyasa kapanınca fiyatlar dip yaptı
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Ekonomi
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Seyit Torun Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ender Saraç Demet Şener Şeyma Subaşı Olga Kurylenko
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Türk Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: ÖTO Başkanı Eriş: "Krizden en az hasarla çıkacak ilçelerden biriyiz" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:48:35. #1.14#
title