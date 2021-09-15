Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde "Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve kaymakamlık tarafından uygulanan "Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törene telefonla katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, süt sağım makinalarının çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN