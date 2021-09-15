'Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi' projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde "Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı.

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde "Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen ve kaymakamlık tarafından uygulanan "Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi" projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törene telefonla katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, süt sağım makinalarının çiftçilere hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı

Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Beren Saat Kylie Jenner
Spor Mustafa Denizli Ali Koç Arda Turan Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Otlukbeli'nde Modern Hayvancılığın Geliştirilmesi' projesi kapsamında 120 süt sağım makinası çiftçilere dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 06:08:29. #1.12#