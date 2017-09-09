Otluk Yangını Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Köyaönü köyünün üst kısmında otluk alanda çıkan yangın ormana sıçramadan köylüler tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Köyaönü köyünün üst kısmında bulunan otluk alanda bilinmiyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otluk alanın alev aldığını gören köylü vatandaşlar, yangına müdahale etti. Ormanlık alana doğru ilerleyen yangına köylü vatandaşlar taşıma su ile müdahale etti. Bidon ve diğer ev eşyalarına doldurdukları su ile yangının ormana sıçramasını önledi.



Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN