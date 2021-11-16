Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti - Haberler
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Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti.

MERSİN (İHA) - Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mukaddem Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Mahalle halkını sokağa döken yangında soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

Otluk yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti

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İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Son Dakika Haberleri

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